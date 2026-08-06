Erbakan: Kademeli emeklilik daha fazla ertelenmemeli
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kademeli emeklilik talebinin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini belirterek, bir günlük sigorta başlangıç farkının 17 yıla varan emeklilik farkı oluşturmasının adalet ilkesiyle bağdaşmadığını söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbakan, kademeli emeklilik talebinin karşılanması gerektiğini belirterek, mevcut uygulamanın mağduriyet oluşturduğunu savundu.
Bir günlük sigorta başlangıç tarihi farkının 17 yıla varan emeklilik süresi farkına yol açtığını ifade eden Erbakan, bunun adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığını söyledi.
Erbakan, açıklamasında, "İş başa düştü. Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir. Çözüm nettir: Kademeli emeklilik" ifadelerini kullandı.
Emeklilikte Adalet Derneği'nin (EMAD) yürüttüğü çalışmaları da desteklediğini belirten Erbakan, yetkililere söz konusu mağduriyetin kalıcı şekilde giderilmesi çağrısında bulundu.