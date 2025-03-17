Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin görevi bıraktı

Erciyes Anadolu Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin beklenmedik bir kararla görevi bıraktı. Son 7 yıldır şirketin başındaki Ertekin, kararı TMSF başkanı ile aldığını açıkladı.

Ertekin istifasına ilişkin, "27 Aralık 2017 tarihinde başladığım ve 7 yıl 3 ay büyük bir gururla yürüttüğüm Erciyes Anadolu Holding YK üyeliği ve CEO’luk görevlerimden 17 Mart 2025 tarihi itibarı ile ayrılıyorum. TMSF başkanımız ile görüşerek birlikte bu kararı aldık" dedi.

'Kayseri'ye gelip helallik isteyeceğim'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alpaslan Baki Ertekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Holdingin çalkantılarla dolu zor bir döneminde göreve başlamıştım. Şu anda çok iyi işleyen bir holding bırakıyor olmanın huzurunu yaşıyorum. Görev sürem boyunca bana destek olan, birlikte görev yaptığım ve başarımızın mimarı olan 13 bin mesai arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum.

Görev süresince beni hep evimde hissettiren Kayseri valime, büyükşehir belediye başkanıma, milletvekillerime, oda, borsa, STK başkanlarıma, büyük Kayserispor taraftarlarına şükranlarımı sunarım. 24 Mart’ta Kayseriye gelip inşallah vedalaşacak ve helallik isteyeceğim. Allah’a emanet olun"