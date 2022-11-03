Erdal Bahçıvan, İSO Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO’nun yeni çalışma dönemi için başkanlığa adaylığını açıkladı. Bahçıvan, yaptığı açıklamada, çalışma arkadaşlarından ve görüşlerine daima önem verdiği İSO camiasından gelen önerilerin yanı sıra birçok kademesinde görev aldığı İSO'ya karşı duyduğu sorumluluk bilinciyle başkanlık görevine yeniden aday olma kararı aldığını belirterek, dün yaptıkları İSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimleri sonucunda 2018-2022 çalışma dönemini tamamladıklarını bildirdi.

Öncelikle 2022-2026 çalışma döneminde görev yapacak Meclis ve Meslek Komiteleri üyelerinin seçimini huzurlu bir atmosferde yaptıklarını aktaran Bahçıvan, şunları kaydetti: "Sanayicilerin her zamanki olgunluğu ve dostluğuyla İSO'nun geleneklerine, birikimine yakışan, demokratik bir seçim yaşadık. Eski dönemde görev yapmış arkadaşlarımıza teşekkür ederken aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı kutluyor, başarı dileklerimle birlikte hepsine 'hoş geldiniz' diyorum. Yeni dönemde görev yapacak tüm sanayicilerimizin hem kendi sektörleri hem sanayimiz hem de İSO için bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonra da Sanayi Odamızın kültürüne ve değerlerine bağlı bir çalışma ortamını oluşturacaklarına içtenlikle inanıyorum."

Bahçıvan, 8 Kasım'da yapılacak İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde yeniden başkan adayı olduğunu belirterek, "Seçim takvimi doğrultusunda gelecek hafta Yönetim Kurulu ve diğer organlarımızın seçimleri olacak. Bu vesile ile İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olduğumu hem camiamız ve hem de kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Ümit ediyorum, 8 Kasım Salı günü yapacağımız seçimlerimizi de yine Odamızın geleneklerine yakışır bir olgunlukta gerçekleştireceğiz. Böylece seçim takvimini ve sorumluluğunu tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.