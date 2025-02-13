Erdemir 2024’ü güçlü finansal sonuçlarla kapattı

Türkiye'nin önde gelen çelik üreticilerinden Erdemir, 2024 yılına ait finansal verilerini açıkladı. Şirket, 6,2 milyar dolarlık net satış geliri elde ederken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) 646 milyon dolara ulaştı. Yüzde 10,4 FAVÖK marjı ve 411 milyon dolarlık net kâr, şirketin operasyonel verimliliğini sürdürdüğünü gösteriyor.

Üretim kapasitesinde yüksek kullanım oranı

Erdemir, 2024 yılı içinde üretim kapasitesini oldukça verimli kullanarak ham çelik üretim kapasite kullanım oranını yüzde 94 seviyesinde tutmayı başardı. Sıvı çelik üretimi 8,7 milyon tona ulaşırken, yurt içi satışlar 5,5 milyon ton, ihracat ise 1,2 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracatın toplam satışlar içindeki oranı yüzde 13,4 oldu.

Güçlü finansal durum

Şirketin finansal borçları 2,28 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Net borç/FAVÖK oranı ise -0,2x olarak kaydedildi, bu da Erdemir’in sağlam mali yapısını ortaya koyuyor. İşletme sermayesi ise 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Maliyetler ve yatırım harcamaları

Erdemir’in en büyük maliyet kalemi, yüzde 38 ile ilk madde ve yardımcı malzemeler oldu. Bunu, yüzde 35 ile hammadde (hurda, kömür, demir cevheri) ve yüzde 18 ile personel ve enerji giderleri izledi. Şirketin ton başına FAVÖK değeri ise 250 dolar olarak hesaplandı.

2024 yılı içinde 1,07 milyar dolar tutarında yatırım harcaması yapan Erdemir, üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarına devam etti. Bu yatırımlar, şirketin uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.