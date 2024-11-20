Erdoğan 2025 yılı asgari ücretinde hangi zam oranını işaret etti? İşte asgari ücret senaryoları...

Doğrudan milyonlarca çalışanı, dolayı olaraksa herkesi ilgilendiren asgari ücrete 2025 yılında ne kadar zam yapılacağı gündemin ilk sıralardaki yerini korumayı sürdürüyor. Muhalafet enflasyon kayıplarını telafi edecek bir zam beklerken, hükümetin hedef enflasyon kadar zam yapma planı bulunduğu da belirtiliyor.

Erdoğan asgari ücret için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı asgari ücreti için bugün çok net bir mesaj verdi. Cumhurbaşkanı "Toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz" dedi.

Erdoğan "Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız" ifadelerini de kullandı.

Yıllık enflasyon ne kadar?

Resmi verilere göre ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 48.58 seviyesindeyken, hükümetin hem aylık hem de yıllık enflasyonda gerileme bekliyor. Erdoğan'ın asgari ücret için 'enflasyonun üzerini' işaret etmesi de tahminleri bu aralıkta yoğunlaştırdı.

2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak?

Bu yıl asgari ücret 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor. Muhalefet asgari ücretin en az 28-30 bin lira bandından olması gerektiğini söylüyor. Erdoğan'ın açıklaması baz alınarak olası zam senaryoları şöyle:

* Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde 2025 ücreti 23.800 TL olacak.

* Asgari ücrete yüzde 45 zam gelmesi halinde 2025 ücreti 24.650 TL olacak.

* Asgari ücrete yüzde 50 zam gelmesi halinde 2025 ücreti 25.500 TL olacak.