Erdoğan açıkladı: Afet bölgesinde vergiler erteleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan afet bölgesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz.



Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/Ym9J8SXkH3 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 26, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

"Selden etkilenen bölgeler AFAD tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan ediliyor. Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor, afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Afet bölgesi ilan edilen bölgelerde:

- Vergi ertelemesi uygulanacak

- Esnafımıza yönelik SGK prim ödemeleri ertelenecek

- Eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak

- Esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek

- Acil destek paketi hazırlanacak

- İşyeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak