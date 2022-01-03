Erdoğan açıkladı: Türkiye'nin 2021 ihracatı 225.4 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2021 yılı dış ticaret karnesini açıkladı.

Erdoğan, Türkiye'nin 2021 toplam ihracatının geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolar ile rekor kırdığını bildirdi.

Erdoğan, 2021 yılında dış ticaret açığının yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilediğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 83,1'e yükseldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

2021 yılı sonu itibarıyla ihracatçı firmalarımızın sayısı 101 bin 386'ya çıktı

2021 yılında ihracat ailemize katılan yeni firma sayısı 32 bini aştı

2021 yılında 81 ilimizin tamamı ihracat yaparken, 78 ilimiz ihracatını artırmayı başardı

En fazla ihracat artışı ABD'ye

En önemli ticari ortak AB'ye ihracatımız yüzde 33 oranında artarak 93,1 milyar dolara çıktı

AB'ye karşı net 7,7 milyar dolar ticaret fazlası verdik

TL deyip geçmeyin, bizim paramız çok önemli

205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi milli paramız ile gerçekleştirdik

2022 ihracat hedefimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz

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