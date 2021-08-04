Katıldığı ortak canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda 26 ayın zirvesine çıkan enlasyona ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, "Ağustos ile birlikte enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir" diye konuştu. Ekonomideki öncü göstergelerin büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ettiğini söyleyen Erdoğan, "Yüzde 7'nin üzerinde büyümeyi yakalayacağız" dedi.

Yanan alanların imara açılacağı iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanan alanların imara açılacağı yönündeki iddiaya, "Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok" şeklinde cevap verdi. Erdoğan, "Ormanlar yansın, buralarda beton yığını binalar inşa edelim, haşa. Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen biriyim. Betona, nasıl olur da sahip çıkarım?" değerlendirmesinde bulundu.

"Uçak sayısı 20'ye çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadele konusunda şöyle konuştu: "Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor. Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor. Yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz, kaçamak yapmak yok ve üzerine üzerine gidiyoruz. Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Bu yerler yanıyorsa bizim ciğerimiz de yanıyor. Elimizden ne geliyorsa bunu sonuna kadar yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadelede yeni model konusuna ise, "Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır" şeklinde cevap verdi.