Erdoğan: Alternatif arayışlarında Türkiye'nin ön plana çıkması önemli kazanım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bölgesel Finans Konferansı'ndaki video yayınında, "Salgın döneminde küresel düzeyde yatırımlar yüzde 35 azalırken bizde neredeyse hiç hız kesmedi. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz." dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bu başarılara paralel olarak uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisinin de arttığını görüyoruz. Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif destinasyon arayışlarında ülkemizin isminin daha fazla ön plana çıkması önemli bir kazanımdır."

İstanbul Finans Merkezi ile bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden biri olmayı hedeflediklerini de belirten Erdoğan "Bu projenin İslami finans açısından da bir merkez olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili mevzuat çalışmalarımızı yakında tamamlayacağız." dedi.