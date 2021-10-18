Erdoğan: Angola ile ticaretimizi 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Angola İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "İkili ticaretimizi kısa vadede 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola Türkiye İş Forumu'nda konuştu.
Erdoğan özetli şunları söyledi:
"Karşılıklı ziyaretlerimizin ikili ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum.
Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkileri etraflıca ele aldık. G-20 üyesi Türkiye ile Afrika'nın yükselen yıldızı Angola'nın ilişkilerini geliştirmede bu kadar geç kalması kayıptır.
İkili ticaretimizi kısa vadede 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık.
2005 yılında başlattığımız Afrika Açılımı ile bölgede kadim dostluğumuzu geliştirdik. Kıtadaki büyükelçilik sayısını artırdık.
Ülkemizin güçlü sağlık altyapısından istifade eden Afrikalı misafirlerimizin sayısı ciddi şekilde arttı. Angola'da nitelikli hastaneler, üniversiteler yapabiliriz."