Erdoğan: Bankacılık sektörümüz dünyaya örnek olacak konumda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türkiye’de bankacılık sektörünün, uluslararası kriterlere uyumu ve yüksek standartları ile dünyaya örnek olacak konumda olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşümle ilgili yasal düzenlemeler

Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili olarak yeni dönemde yasal düzenlemeleri yaparak adım atabileceklerini belirterek şunları söyledi, “İmarla ilgili zaten yasal düzenlemelerimiz var. Bu olaylardan sonra en son İstanbul'da 120-130 bu alanlarda söz sahibi olan mühendislerle, mimarlarla, jeoloji mühendislerle, hocalarımızla genişçe bir toplantı yaptık.

Hocalarımızla teferruatla şekilde ele alıp bir adım atabiliriz

İkincisini Gaziantep'de Çevre Şehircilik Bakanım yaptı. Yeni bir düzenlemeyi yapmak mukadderdir diye düşünüyorum. Allah bize lütfederse, yeni dönemde hocalarımızla teferruatla şekilde ele alıp bir adım atabiliriz. Artık 'bu evde filanca oturuyor, ne olacak bunun hali' diye düşünmeden 'Buna ne yapılır' kararını vermemiz lazım.''

Akkuyu açıklaması

Akkuyu’da ayın 27’sinde ilk adımı atacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Dünya enerjide ne sıkıntılar yaşadı. Önce Almanya nükleer santralleri kapama kararı verdi. Temiz enerji dediler. Şansölyeye 'yanlış karar aldınız' dedim.

27'sinde bir ihtimal belki sayın Putin de gelecek

Almanya kısa bir süre sonra yeniden nükleer enerjiye döndüler. Bununla beraber de onlar için kömür önemliydi, kömürü kullanmaya başladılar. Biz onların düştüğü duruma düşmeyeceğiz. Akkuyu'yu başarılı şekilde sürdürüyoruz. 27'sinde bir ihtimal belki sayın Putin de gelecek. Veya birlikte online sistemle bağlanacağız, Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız'' değerlendirmesini yaptı.