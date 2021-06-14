Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ekonomik ilişkiler ne olur?
DÜNYA Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Amerikan Şirketler Derneği (AMCHAM) Başkanı Tankut Turnaoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Nato Zirvesi'nde yapılacak görüşmenin ekonomik ilişkileri nasıl etkileyeceğini konuştu.
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İş dünyası 14 Haziran’a kitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Nato Zirvesi'nde yapılacak görüşme ekonomik ilişkiler açısından büyük önem taşıyor. İş dünyasının bu görüşmeden beklentilerini, kritik buluşma sonrası ekonomik ilişkilerin seyrini Vahap Munyar, Amerikan Şirketler Derneği (AMCHAM) Başkanı Tankut Turnaoğlu ile değerlendirdi.
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