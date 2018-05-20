Erdoğan: Bosna Hersek ile kısa vadeli ticaret hedefimiz 1 milyar dolar

20 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegoviç ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "3 yıl aradan sonra burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Şahsıma gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Az önce İzzetbegoviç kardeşim ile birlikte ve heyetler arasında görüşmelerimiz oldu ve bu görüşmelerle iki ülke arasındaki birçok alanda neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atacağız bunları görüşme fırsatını bulduk" dedi.

Türkiye'nin Bosna Hersek'e her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini dile getiren Erdoğan, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yaklaşan seçimlerin ülke için hayırlı olmasını umuyorum. 24 Haziran'da bizim 7 Ekim'de onların seçimi var. Demokrasinin kuralları içerisinde şeffaf ve adil bir seçim olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İkili ticaret hacmimizi çok hızlı ilerletmeye başladık" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Kısa vadeli hedefimiz 1 milyar dolar. Aramızda imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir önce tamamlanmasına büyük önem atfediyoruz. Diğer anlaşmaların da yürürlüğe girmesi en büyük arzumuzdur. Birçok alanda yetkililerimizi bir araya getireceğiz. Türk firmalarını Bosna Hersek ve tüm Balkanlarda büyük yatırımlar gerçekleştirmeye teşvik ediyoruz. Beklentimiz Türk yatırımcı ve şirketlere burada daha fazla iş yapma imkanı sağlanmasıdır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

"Bosna Hersek'in gönderdiği eti az buluyorum"

Erdoğan, "Bosna Hersek'ten Türkiye'ye 8 bin ton et gönderilmesini ben az buluyorum. Bizim 15 bin tona kadar marjımız var. Bu Bosna Hersek'te de ciddi manada istihdam yaratacaktır" yorumunda bulundu.