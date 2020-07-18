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Erdoğan Dijital Medya'dan yerli ve milli elektrikli otomobil paylaşımı

Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili için TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına Gemlik'te başlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Erdoğan Dijital Medya'dan yerli ve milli elektrikli otomobil paylaşımı
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Üzerinde TOGG yazan kırmızı bir otomobilin fotoğrafının da bulunduğu Twitter iletisinde, "Bugün Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili için #TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri’nin inşaatına Gemlik’te başlanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 18.00'de gerçekleştireceği töreni tüm sosyal medya hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz." notu yer aldı.

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