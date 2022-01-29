Erdoğan: Doğal gazımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende vatandaşlara hitap eden Erdoğan, doğal gaz konusunda "Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz." açıklamasında bulundu.

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