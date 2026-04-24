Erdoğan duyurdu: Yatırımcıya vergi avantajı genişliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’nda yatırımcılara yönelik dikkat çeken teşvikler açıkladı.

Erdoğan’ın açıkladığı teşvikler arasında, DÜNYA Gazetesi’nin bugün Jülide Yiğittürk GÜRDAMAR imzasıyla manşetinden duyurduğu İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik teşvikler de yer aldı.

Erdoğan'ın açıkladığı teşvikler şöyle:

- İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajları genişletilecek.

-Transit ticaret ve yurt dışı alım-satım aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda vergi indirimi yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılacak, bu kazançlardan kurumlar vergisi alınmayacak.

-Söz konusu vergi teşviki İstanbul Finans Merkezi dışındaki transit ticaret faaliyetlerini de kapsayacak; bu kazançların yüzde 95’i vergi dışı bırakılacak.

-Küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımalarını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak.

-Bu şirketlerin yurt dışı operasyonlarından elde ettikleri kazançlara vergi avantajı sağlanacak.

-İstanbul Finans Merkezi içinde elde edilen kazançların yüzde 100’ü, dışında elde edilen kazançların ise yüzde 95’i 20 yıl boyunca kurum kazancından indirilebilecek.

-Yatırım süreçlerini hızlandırmak amacıyla “tek durak büro” uygulaması hayata geçirilecek.

Şirket kuruluşu, izinler, vergi ve SGK işlemleri tek merkezden yürütülebilecek.

-İhracatçılar için kurumlar vergisi indirimi uygulanacak; imalatçı ihracatçılar için oran yüzde 9’a düşürülecek.

-Diğer ihracatçı firmalar için kurumlar vergisi oranı yüzde 14 olarak uygulanacak.

-Döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik yeni teşvikler devreye alınacak.

-Yurt dışında yaşayan ve son 3 yılda Türkiye’de vergi mükellefi olmayan kişilere, 20 yıl boyunca yurt dışı gelirleri için vergi muafiyeti sağlanacak.

-Bu kişiler yalnızca Türkiye içindeki gelirleri üzerinden vergilendirilecek.

-Söz konusu kişiler için veraset ve intikal vergisi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

-Yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesini teşvik eden düzenlemeler yapılacak.

-Para, altın ve menkul kıymetlerin düşük vergiyle Türkiye’ye getirilmesine imkan tanınacak.

-Dijital şirket uygulamasıyla şirket kuruluş ve yönetim süreçleri hızlandırılacak ve esnek hale getirilecek.