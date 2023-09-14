Erdoğan: Ekonomi üzerinden yürütülen kampanyaları akamete uğratacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Gençlik Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Son yıllarda ekonomi ve sosyal yapımızı tahrip üzerinden yürütülen kampanyaları akamete uğratacağız." dedi.
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Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
Milletimizin her ferdinin, bilhassa gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye’yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz.