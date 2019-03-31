Erdoğan: Ekonomiye odaklanacağız

31 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya hareketi öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Biraz sonra Ankara'ya hareket edecek ve gelenekselleşen balkon konuşmasını yapacağım.

Sonuçlar gösteriyor ki AK Parti bir kez daha açık ara birinci olmuştur. Elbette kaybettiğimiz yerler olmuştur. Bu da demokrasinin gereğidir ve kabul edilmelidir. Demek kaybedilen yerlerde yeterince başarılı olamamışız ve daha çok çalışmalıyız.

Beka meselesi konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından gayet iyi algılandığını görüyorum. 81 vilayetimizdeki her bir vatandaşıma teşekkür ediyorum.

Ülkemizdeki bundan sonraki seçimler 2023 yılı Haziran ayında olacaktır. Yani 4 yıllık bir kesintisiz dönem var.

Özellikle ekonomiye, savunma sanayisine odaklanacak ve adımları atacağız. Önümüzde önemli bir ekonomik reform süreci var. Artık ekonomiye odaklanacağımız uzun bir dönem var.

Seçim sonuçlarının bir kez daha şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bahçeli'ye ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."