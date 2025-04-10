Erdoğan: Endonezya ile ticaret hedefimiz 10 milyar dolar 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli kardeşimin TBMM'de yaptığı hitabı ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin en güzel tezahürüdür. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik.

Ülkemizde eğitim almış 5 bin kardeşimizi kültür elçileri olarak görüyoruz. Endonezya'nın Filistin meselesine ilişkin tutumunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Subianto 4. Antalya Diplomasi Forumu'na da bizimle beraber yarın katılacak. Bu etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyuyorum.

Subianto'nun açıklamalarından satır başları:

Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimi sunmak isterim. Kendisi bana ve heyetime çok sıcak karşılama gerçekleştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanının ülkemize ziyareti bizi çok mutlu etti. Her iki ülke olarak İslam dünyasında pozitif güç olmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile toplantımızda iş birliği konularına değindik. İş birliğimizi ilerletmek istiyoruz. Gerçekten de çok samimi bir ortamda gerçekleştirdik. Bir takım çıktıları oldu tabi bu toplantının. Ekonomik merkez olmak istiyoruz, bu sayede sesimi duyurabileceğiz.