Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısında düşecek

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Atatürk Cumhuriyet Kulesi 197 metreden Ankaramızı selamlayacak, bünyesindeki salonlar ve diğer birimlerle ziyaretçilerine unutulmaz hizmetler verecek.

Halk sahip çıkmasaydı eserin yerinde yeller esiyordu. Başlı başına bir azim abidesidir.

Kulenin en üstündeki Selçuklu yıldızı Ankara mührüdür.

Turgut kardeşimiz başkentin en sorunlu ilçelerinden birini en gözde yerlerden biri haline getirmişti. Kendisi bu çalışkanlığını, bu vizyonunu 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacak inşallah.

Şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankara'mızı kurtarmaya var mıyız? Bunlardan bir şey olmaz. Bunların Ankara'mıza, başkentimize verecekleri hiçbir hizmet yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına ben inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım. Cumhur İttifakı olarak biz yanındayız. Ve vereceğimiz desteklerle sadece Keçiören değil inşallah Ankara'mız yeniden ayağa kalkacak.

Türkiye son 21 yılındaki tüm atılımlarını eser ve hizmet siyaseti ile gerçekleştirmiştir, verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzıendam etmeye başladı.

Vizyonsuzluk, programsızlık, projesizlik, esersizliği yücelten bir anlayışın öne çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz, yol yapmayan, hizmet üretmeyen verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzı endam etmeye başlıyor.

Havalimanından şehir merkezine kadar şu yollarda en ufak adım atıldı mı? Sadece Melih Bey'in döneminde atılmış adımlar var. Gel gör ki, bu beyefendi geldi geleli yollarda ne asfalt ne şu ne bu hiçbir şey yok. Ben Ankaralıyım. Havalimanından şehir merkezine kadar ne yapıyorsak biz yapıyoruz.

Bu beyefendi geldi geleli yollarda hiçbir şey yok. Yollarda en ufak bir adım atıldı mı? Nerede CHP belediyesi var dökülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de böyle...

Para sayma görüntüleri

Para destelerini, demetlerini gördünüz mü? Hayırdır yav ne iş bu? Bu durum başka bir dönemde başka bir partinin başına gelse yer gök yıkılır.

31 Mart'ta hesabını sorun.

Sandık sonuçları açıklanınca rezil rüsva olmuşlardı, bilerek yaptıkları provokasyonlar, söyledikleri yalanlar yüzünden ne milletten özür dilediler ne yalanlarından döndüler.

Bizim paçamızda ne işiniz var?

Biz kaybedelim diye bir de paçamıza yapışanlar çıktı. Biz kaybettikçe kazanan kim, tek parti faşizmi. Kazanmak için değil bize kaybettirmek için paçamıza yapıştılar.

Yeniden Ankara diyoruz

Ankara genelinde kentsel dönüşümle beraber yeniden Ankara, yepyeni bir Ankara diyor, yola böyle devam ediyoruz.

"Refah kaybının üstesinden geleceğiz"

Hayat pahalılığı bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı.

Küresel krizlerin tetiklediği hayat pahalılığı ve asrın felaketinin getirdiği maddi yük nedeniyle vatandaşlarımızın ekonomik gücünün zayıfladığının farkındayız. Piyasaların ve vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun.

Enflasyon mesajı

Enflasyon yılın ikinci yarısında düşecek.