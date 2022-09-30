Erdoğan: Enflasyonu hızla düşürme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz
Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir, halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık.
- Elbette bu süreçte aldığımız yaralar da var. Döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları, alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduk.
- İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz.
- Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir, halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz.