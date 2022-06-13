Erdoğan: Enflasyonu şubat-mart itibarıyla geride bırakacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Bizim kimsenin meşrebiyle, tarzıyla derdimiz yok. Tek hedefimiz ülkemizin üretimini ihracatını artırmaktır. Ayda ortalama 3 milyar doları bile bulmayan ihracatımızı ayda ortalama 20 milyar dolar seviyesine çıkardık.

- Her ay rekorla büyüttüğümüz ihracatımızı Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Türkiye'nin 2022'nin ilk yılı çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamıştır. Bu tablo emin adımlarla yürüdüğümüzün ispatıdır.

- Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik. Türkiye'nin terörün her türlü mücadelesi eninde sonunda zafere ulaşacaktır. Dökülen her damla kanın hesabını misliyle teröristlerden soruyoruz. HDP'lilerin de aralarında bulunduğu grubun dün Kadıköy'de attığı sloganlar kalleşlik, kanı bozukluktur. Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz.

- Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren önemli ölçüde geride bırakmış olacağız.

- Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200'e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız.