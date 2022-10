Erdoğan: Faiz her geçen gün inmeye devam edecek

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri, bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı.

- İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz.

- Birileri bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama hatta devleti ve milleti soyma peşine düşüyor.

- 15 seçimdir, seçim kazanamayan bu Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle açmayacak.

- Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.