Erdoğan: Faiz indiğinde maliyet girdileri düşecek

15 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti kapsamında Londra'da Bloomberg TV kanalına verdiği mülakatta Türk ekonomisini değerlendirdi.

Erdoğan konuşmasında faiz ve enflasyon konusuna vurgu yaparak, "Faiz tek haneliye geldiği zaman yatırımlarda patlamalar meydana geldi. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı düşecektir. Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz" yorumunda bulundu.

"Yerli ve milli parayla alışveriş yaparak kur baskısından korunuyoruz" diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı, "Milli parayla alışverişin faydalarını gördük" ifadesini kullandı.

"Cari açığın nedeni petrol ve doğalgaz bağımlılığı"

Cari açığın bir numaralı nedeninin petrole ve doğalgaza bağımlı olunduğunu dile getiren Erdoğan, "Bizim için stratejik ürünler doğalgaz, petrol ve Rusya'dan alıyoruz. Rusya ile ilişkilerimizi bu noktada kesemeyiz. ABD'nin bize yaptırım değil destek vermesi lazım." dedi

"İhtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız"

"Yunanistan S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi. Savuna ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız." diyerek sözlerine devam eden Erdoğan, "Rolls Royce ile görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.