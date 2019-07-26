Erdoğan: Faiz indirimi devam etmeli

26 Temmuz 2019

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda TCMB'nin faiz kararını değerlendiren Erdoğan, "Faiz indirim oranı yeterli değil, yıl sonuna kadar kademeli bir şekilde devamı gelmeli" dedi.

"TCMB'nin adımını hayati bir dönüm olarak görüyorum" diyen Erdoğan, enflasyonun da düşmeye başlayacağını belirterek şöyle konuştu:

Yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için yüksek olduğunu savunuyordum. Bunu o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Oyalama takdikleriyle gittiler. Dün Merkez Bankası faizlerde düşüşe gitti. Battık mı bittik mi? Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Olması gereken buydu bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar kademeli şekilde devamı gerekir. Faiz düştükçe enflasyon düşer çıktıkça çıkar. Bugün yüksek faizle hükümetimizi devamlı sigaya çeken Bay Kemal şimdi de faizlerin bu şekilde indirilmesinden rahatsız olmuş Merkez Bankası ile alakalı olarak itibarı sıfırdır diye açıklamada bulunuyor. Anlamak mümkün değil biz sana mı sorup da adım atacağız? Yeni yönetim sisteminden rahatsız. İlla parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyormuş. Tek adam benmişim. Tek adamlığı sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz."

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