Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha da düşecek." ifadesini kullandı.

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