Erdoğan: Faizi savunanla beraber olmam

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olağan grup toplantısında 'düşük faiz' mesajını yineledi. 'Faizin sebep, enflasyonun netice olduğu' söylemini tekrarlayan Erdoğan “Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız” diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Milleti faize ezdiremeyiz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.

"Bunlar nasıl işadamı?"

Konuşmasında iş dünyasını da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz işadamlarımıza diyoruz ki, sen düşük faizle kredi istiyordun, hadi gel al, niye almıyorsun? Ben bu işadamlarını da anlamıyorum. Sonra bir araya geliyorlar, TÜSİAD’ı, vesairesi yüksek faizden bahsediyorlar. Siz nasıl insanız? Sen işadamıysan, yatırımdan yanaysan, buyurun işte size kredi, düşük faizle, hadi alın krediyi ve yatırımı yapın, ben sizden yatırım istiyorum, istihdam istiyorum, üretim istiyorum, ihracat istiyorum, hadi gelin bunları yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı? Türkiye’nin en büyük işadamlarıymış, ondan sonra bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz. Bu ülkeyi kalkındırmak için hangi kuruluş olursa olsun, TÜSİAD’ı, vesaire dürüst olacaksınız. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyduktan sonra kalkıp iktidara sallayacaksınız. Yok öyle 25 kuruşa simit” diye konuştu.

"Bırakın TCMB bağımsız olarak kararını versin”

Erdoğan grup toplantısı sonrası medya mensuplarının Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili sorusuna karşılık olarak “Bırakın da TCMB bağımsız olarak kararını versin” yanıtını verdi.



Kimi kastetti?

'Birlikte yol yürümem' diyerek işaret ettiğiniz somut taraflar var mı?' sorusu üzerine Erdoğan: 'Anladığınıza göre...' yanıtıyla yetindi.

Dolarda yeni rekor

Yarınki faiz kararı öncesinde dolar/TL yükselişine devam ediyor. TCMB'den perşembe günü faiz indirimi beklentisi ve ABD tarafındaki verilerin iyi gelmesi sonrası güçlenen dolar endeksi TL'de kaybın devam etmesine neden oluyor. Zirveden satışlar gelse de düzeltme denemelerinin sınırlı kaldığı dolarda gün içi rekorlar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yükselişin yeniden hızlandığı görülürken, dolar/TL, 10,56 seviyesine ulaştı. Kur hızlı yükselişin ardından 10,45 seviyelerine geriledi.