Erdoğan: Fransız malını almayın!

27 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap dünyasında Türk mallarına karşı boykot sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a ilişkin söylemlerine tepki olarak Türkiye’deki tüketicilere Fransız mallarını almama çağrısı yaparak, boykot savaşlarına bir cephe daha ekledi. Erdoğan, Fransa’nın Türkiye’deki büyükelçisini geri çağırmasıyla sonuçlanan söylemlerini yineleyerek “Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın” diye konuştu.

Fransız gazete The Local’da yayınlanan bir makalede Macron’un “Peygamber Muhammed’in karikatürlerinin yayınlanmasından diğerleri vazgeçse bile biz vazgeçmeyeceğiz” sözlerinin sadece Erdoğan’ın değil, Pakistan gibi diğer Müslüman ülkelerin de tepkisini çektiği belirtilerek, bazı İslam ülkelerinde Macron karşıtı gösteriler de düzenlendiğine vurgu yaptı. Makalede Macron’un “Katikatürlerden vazgeçmeyeceğiz” söyleminin hatalı olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Pakistan’da da Pencap Meclis Başkanı Çavdhari Pervaiz Elahi tüm Müslüman ülkelerden Fransız ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Almanya’ya da seslendi: Nazi’nin zincir halkalarısınız

Erdoğan, Almanya’da bir camiye 100’ü aşkın polisle baskın yapılmasını da sert bir dille eleştirerek Almanya Başbakanı Angela Merkel’e de seslendi: "Son olarak Almanya ve Avustralya. Daha önce Avustralya'da büyük bir felaketi görmüştük. Şimdi yine ibadethanelere, oralarda saldırı gördük. Aynı şeyi, Almanya'da gördük. Ben buradan, Şansölye Merkel'e de sesleniyorum, hani sizde dini özgürlük vardı? Hani sizde, din veya dinini yaşayanlara karşı devletinizin güvencesi vardı. Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100'ü aşkın polis, camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Niye? Çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var. Ama bunlarda bu yok." Erdoğan’ın Avrupa’daki Müslümanların 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilerinkine benzer bir linç kampanyasına maruz kaldıkları ifadeleri Agence France Press tarafından vurgulanan bir söylem oldu. İslam ve Müslüman düşmanlığının, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde desteklenen politika haline geldiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siz gerçek manada faşistsiniz, siz gerçek manada Nazi'nin adeta zincir halkalarısınız. "Erdoğan Avrupa Parlamentosu’nu ise “üç maymunu oynamakla” eleştirdi.

Merkel’den Erdoğan’ın Macron açıklamasına kınama

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macron’un akıl sağlığına ilişkin ifadelerini kınayarak “onur kırıcı” ve “kabul edilemez” olarak niteledi. Merkel’in sözcüsü Alman liderin Erdoğan’ın Macron’un sözlerini güçlü bir şekilde kınadığını belirterek, “Bu ifadeler, özellikle de Fransız öğretmen Samuel Paty’nin İslamcı bir fanatik tarafından korkunç şekilde öldürülmesinin ardından gelmesi nedeniyle onur kırıcıdır ve kesinlikle kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bu ihtilafta Fransız liderin yanında yer aldı ve Erdoğan’ın Macron’a yönelik sözlerini “yeni bir dip nokta” diye nitelendirdi.

Euronews’de yer alan habere göre Maas, İslamcı terörle mücadelenin ırkçılık ve İslamofobi ile aynı kefeye konulmaması gerektiğini belirtti.

Fransız basını: İlişkiler hiç bu kadar kötü olmamıştı

Fransız basını, Erdoğan ve Macron arasında son günlerdeki karşılıklı suçlamaların ardından, “Ankara ve Paris arasındaki ilişkilerin hiç bu kadar kötü olmadığı” değerlendirmesi yaptı. Le Monde “Erdoğan’ın amacı popülaritesini artırmak” görüşünü dile getirirken, Erdoğan’ın Macron’u İslam düşmanlığının örneği haline getirerek popülaritesini artırmak istediği öne sürüldü. Le Figaro gazetesi ise “Erdoğan’ın İslamcıları Fransa karşısında seferber etmeye çalıştığı” görüşüne yer verdi.

3 Arap ülkesinde Fransız ürünleri boykot ediliyor

Macron’un "Muhammed karikatürlerinden vazgeçilmeyeceği" açıklaması sonrası Kuveyt, Ürün ve Katar’da Fransız ürünlere karşı gayriresmi bir boykot başladı. BBC’de yer alan ve Reuters’ın geçtiği fotoğraflarla yayımlanan habere göre bazı Fransız saç ve kozmetik ürünlerinin raflarda yer almadığı belirtildi. Kuveyt’te büyük bir perakende sendikası olan Union of Consumer Co-operative Societies bir açıklama yaparak Fransız ürünlerinin boykot edilmesi için çağrı yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada bunun “Hazreti Muhammed’e yönelik tekrarlanan hakaretlere bir tepki olduğu” belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada “Bu boykot çağrıları temelsizdir ve derhal sonlandırmalıdır. Hem boykot hem de ülkemize yönelik saldırılar radikal bir azınlık tarafından yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Fransız patronlar sendikası: “Boykot şantajına' dayanın

Fransa’nın “patronlar kulübü” olarak bilinen İşverenler Konfederasyonu (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, bazı Müslüman ülkelerde başlatılan Fransız ürünlerini boykot kampanyasıyla ilgili olarak iş adamlarına “bu şantaja dayanın” çağrısı yaptı. Fransız basınına konuşan MEDEF Başkanı, “ilkelerimiz, işimizi geliştirmenin önünde gelmeli” vurgusu yaptığı konuşmasında bir misilleme olup olmayacağı sorusuna ise “Yanlışa yanlışla yanıt veremeyiz. Kimseyi boykot etme söz konusu değil, bu cumhuriyetçi değerlerimize bağlı kalma meselesi.” dedi. Boykot çağrılarının iş dünyası için “kötü bir haber” olduğunu kabul eden Geoffroy Roux de Bézieux, bununla birlikte boykotun etkisinin sınırlı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

TESK, ATO ve Trabzon TSO'dan destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısına destek açıklamaları yaptı.

Palandöken, Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını desteklediklerini belirterek, "Halkımız, boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir" ifadesini kullandı.

ATO Başkanı Baran: Tepkimizi en üst düzeyde vermemiz gerekiyor

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mallarını satın almayın çağrısına destek vererek, “Ne Fransa’da ne de dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanlara yapılan zulme kayıtsız kalamayız. Unutmayın, aldığınız her Fransız markası ile Müslüman kardeşlerimize yapılan zulme destek vermiş olacaksınız” dedi. Baran, “Macron iyi niyet sınırlarını çoktan aştı. Müslüman kardeşlerimize yapılan saldırılara kayıtsız kalmamız mümkün değil, tepkimizi en üst düzeyde vermemiz gerekiyor” dedi.

Boykotun etkili olması ve amacına ulaşması için vatandaşların Fransız markalara talep etmemesi gerektiğini belirten Baran, “Üyelerimize ve vatandaşlarımıza boykota destek vermeleri çağrısında bulunuyorum” dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da şu açıklamada bulundu: “Bir ülkenin diğer bir ülkenin ürünlerini boykot etmesi önemli bir sorundur. Özellikle milli meseleler söz konusu olduğunda boykot daha anlamlı ve önemli bir hal alır. Böyle durumlarda ticaret veya kâr da önemini yitirir. Son günlerde Fransa’nın Türkiye aleyhine yürüttüğü kabul edilemez kampanya ve dile getirilen sözler karşısında Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Fransa ürünlerini boykot çağrısını destekliyoruz. Gerçekler ve haklılığımızın bir şekilde bu tür boykotlarla da ifade edilmesi mümkündür.”