Erdoğan: Hedefimiz Afrika ülkeleriyle ticaretimizi 75 milyar dolara taşımak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katıldı.

Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkilerini değerlendiren Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşmış durumda. Bölgeyle ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bunu önce 50, bilahare 75 milyar dolara taşımaktır." dedi.

Erdoğan, "Büyük bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde sadra şifa olacak hiçbir katkı alamamışlardır. Türkiye'nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle birlikte kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız. Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletler arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor." " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız acılar ortadayken aşı meselesine tamamen maddi çıkar ve kar eksenli yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.