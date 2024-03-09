Erdoğan: Her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa sahibiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, vizyon, program, proje ve yatırımda kendileriyle yarışacak siyasi rakip tanımadıklarını belirterek "Bu özgüvenimizin gerisinde belediyelerde 30 yıllık, iktidarda 21 yılı aşkın müktesebatımız bulunuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı, kendisinin cumhurbaşkanı olduğunu anımsatarak Şanlıurfa'da yerel yönetimin Cumhur İttifakı'na verilmesi halinde kenti yatırımlarla daha da farklı hale getireceklerini dile getirdi.

Erdoğan şöyle devam etti: "Milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı, tekrar aya kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanları görüyoruz. (...) Vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Her kesimden insanımızın sıkıntısını çözecek kararlılığa biz sahibiz. Gençler... 7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da ne yapıyoruz. Fenerbahçe-Galatasaray maçını Şanlıurfa'ya aldık. Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır."

Cumhurbaşkanı isim vermeden "Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz. Rabbim hepsini ıslah etsin" ifadesini de kullandı.