Erdoğan, hububat alım fiyatlarını açıkladı

02 Mayıs 2019

TOBB'un 75. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz" diyerek kur, faiz ve enflasyonu hedeflere uygun seviyelere indirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Seçimsiz dönem vurgusunu yineleyen Erdoğan, ekonomiye odaklanacaklarını ifade etti. Erdoğan konuşmasında ayrıca hububat alım fiyatlarını da açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor, bunun farkındayız. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13,7 düzeyindedir. Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik gayri samimi açıklamalarla bir psikolojik olumsuz hava oluşturmanın gayreti içindedir.

2,5 milyonluk bir ilave istihdam için 'burası Türkiye, burada iş var' sloganıyla yola çıktık, öncü veriler ilk 3 ayda 100 bin yeni istihdama işaret ediyor, önemli bir rakam ama yeterli değil. Yatırım için kim gelirse başımızın üzerinde yeri vardır, yeter ki ülkemize yatırım yapsınlar, bunların önünü kesmek gibi bir şey bizim hükümetimizde olamaz.

Faiz konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz, bundan kurtulmak ve bunu minimize etmek. Tüm sorunlar çözülmüş değildir, kur, faiz ve enflasyonu mutlaka hedeflerimize uygun seviyelere indirmekte kararlıyız.

Seçim dönemini geride bıraktık, icraate odaklandık. Önümüzdeki 4 yılı bu doğrultuda en verimli şekilde kullanacağız. Yaptırım tehditlerinde nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Her adımımızı serbest piyasa kuralları çerçevesinde atacağız.

TMO tarafından geçen yıl ton başına 1050 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur. Kaliteli buğday yüzde 4 primle ton başına 1400 liranın üzerinden alınacak. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçiye buğday ve arpa için 200 lira prim, mazot ve gübre desteği ödemesi de yapılacak.

Türkiye İttifakı mesajı

Terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. İşte onun için 'Türkiye ittifakı' dedik, onun için 'Cumhur İttifakı' dedik. Türkiye ittifakı diyerek 82 milyon vatandaşımızı bir araya getirme idealini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bazıları Türkiye ittifakı ifademizi Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi göstererek fitne çıkarma peşine düştü.