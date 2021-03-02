Erdoğan: İhracat, şubatta 16 milyar doları aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında ihracatın %9.6 artışla 16 milyar doları aştığını, ilk iki ayda dış ticaret açığının %15.3 azaldığını söyledi.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından dün akşam yaptığı açıklamada, "2021 yılına iyi bir başlangıç yapan ihracatımız Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre %9.6 artışla 16 milyar doları aşmıştır. Böylece yılın ilk iki ayı itibarıyla dış ticaret açığımız %15.3 azalmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %82.9'a çıkmıştır. Gelişmeler ihracattaki artışın önümüzdeki aylarda da süreceğine işaret ediyor" dedi.

Şubat ayına ilişkin veriler bugün Ticaret Bakanlığı tarafından saat 11:30'da açıklanacak.