Erdoğan: İhracatta yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz
“Katar Ekonomi Forumu” etkinliğine video mesajla hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Katar Ekonomi Forumu” etkinliğine video mesajla hitap etti.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- 2021 yılının ilk çeyreğinde yakaladığımız yüzde 7'lik büyüme oranı yılın geri kalanı için beklentilerimizi artırdı.
- OECD raporlarında Türk ekonomisi için 2021'de yüzde 5,7 ve 2022'de yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor. Bu, OECD üyeleri arasında öngörülen en güçlü toparlanmalardan biridir.
- Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz.
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