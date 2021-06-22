Erdoğan: İhracatta yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Katar Ekonomi Forumu” etkinliğine video mesajla hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- 2021 yılının ilk çeyreğinde yakaladığımız yüzde 7'lik büyüme oranı yılın geri kalanı için beklentilerimizi artırdı.

- OECD raporlarında Türk ekonomisi için 2021'de yüzde 5,7 ve 2022'de yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor. Bu, OECD üyeleri arasında öngörülen en güçlü toparlanmalardan biridir.

- Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...