Erdoğan: Katılım finansı, bankacılık faizleriyle hareket etmemeli
"Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finansında bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket edilmemesi çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
*Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak ve ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz.
*İlgili kurumlarımızın destek ve çabalarıyla bu projenin (İstanbul Finans Merkezi) en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz.
*Üzülerek belirtmeliyim ki bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimiz, reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı.
* Katılım finans kurumlarımızın payı yüzde 5'ler seviyesinde. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Hedefimiz 2025 itibarıyla katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payının yüzde 15 seviyesine çıkmasıdır.
*Katılım finansı, bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemeli. Yoksa bunun adı aldatmaca olur. Böyle bir şeye asla fırsat verilmemeli.
*Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın sebebi sistemin insani yükünün ağırlaşmış olmasıdır. Yeni finans modellerini tercih oranı giderek artıyor.