Erdoğan: Katılım finansı, bankacılık faizleriyle hareket etmemeli

09 Eylül 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



*Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak ve ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz.

*İlgili kurumlarımızın destek ve çabalarıyla bu projenin (İstanbul Finans Merkezi) en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz.

*Üzülerek belirtmeliyim ki bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimiz, reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı.

* Katılım finans kurumlarımızın payı yüzde 5'ler seviyesinde. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Hedefimiz 2025 itibarıyla katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payının yüzde 15 seviyesine çıkmasıdır.

*Katılım finansı, bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemeli. Yoksa bunun adı aldatmaca olur. Böyle bir şeye asla fırsat verilmemeli.

*Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın sebebi sistemin insani yükünün ağırlaşmış olmasıdır. Yeni finans modellerini tercih oranı giderek artıyor.