Erdoğan, Kavcıoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Türk Lirası'nda yaşanan sert kayıpların ardından bir görüşme gerçekleştirdi.
Bloomberg
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya yakın bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bugün Ankara’da bir araya geldi.
Görüşme, Dolar/TL kurunun geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti.
Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.