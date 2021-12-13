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Erdoğan, Kavcıoğlu ve kamu bankalarının müdürleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile bir araya geldi. Görüşme beş saatten fazla sürdü, henüz bir açıklama yapılmadı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yaptı.

Vahdettin Köşkü'nde yapılan toplantı saat 15.00’te başladı. Saat 20.20 sularında bitti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de toplantıda katıldı. Toplantıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

 

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