Erdoğan: Kayıpların telafisinden ötesinde kazanım sağlayacak hazırlıklarımız var

Maruf BUZCUGİL / BATMAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara yönelik yeni bir paketin işaretini verdi. Hasankeyf Tüneli ve Bağlantı Yolları açılış törenine Ankara’dan canlı bağlantıyla katılarak bir konuşma yapan Recep Tayyip Erdoğan, “Küresel krizin ülkemize etkileri nedeniyle canı yanan vatandaşlarımıza kayıplarını telafi etmenin ötesinde çok daha büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var.” dedi.

Erdoğan, alınan önlemlerin yıl başından itibaren daha belirgin sonuçlar vermeye başlayacağını belirterek, bu önlemlerin hedefinin Türkiye’yi küresel krizden ayrıştırma ve hedeflerine doğru devam ettirme amaçlı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Ilısu Barajının suları altında kalan Hasankeyf’in taşınmasının ardından, bölgedeki altyapıya yönelik yatırımlar yapıldığını kaydetti. Yeni yolların yapımının ardından Hasankeyf tüneli ve bağlantı yollarının Batman’ın il ulaşımında kolaylık, konfor ve güvenlik sağlayacağını belirten Erdoğan, işadamlarına seslenerek, bu altyapı yatırımları sonrası girişimlerle ekonomiyi büyütme çağrısı yaptı.

"Çok bedel ödendi"

“Ülkemizin ve özellikle bölgemizi varlık içinde yokluğa mahkum etmek isteyenlerin derdi ne sizsiniz, ne de evlatların geleceğidir. Onlar kirli hesapların, karanlık odakların sinsi hayallerin peşindedir” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batman, Mardin çok bedel ödedi. Bu bedelleri artık ödemekten hamdolsun kurtuldu. Terörle verdiğimiz mücadeleyle bitirdik. Yaşadığımız acılar ortak hafızamızda kayıtlıdır. Bizim milletimize en büyük hizmetimiz güven ve istikrarla birlikte huzuru da sağlayarak ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesini temin etmektir. Son 20 yılda ülkemizi demokrasi rayından çıkarıp eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı. Hamdolsun, birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak alçak gayretlerin hepsini boşa çıkardık” diye konuştu.

“Kardeşlik çemberi kuruyoruz”

Küresel siyasi ve ekonomik yapının salgın ve savaş ortamıyla dalgalandığı ve kökünden sarsıldığını söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin bu ortamda geleceğine güvenle baktığını, büyüme ve fırsatları konuştuğunu söyledi. Erdoğan, “Gelişmiş ülkeler dahi kaos endişesindeyken biz dostlarımızla giderek genişleyen giderek genişleyen kardeşlik çemberi kuruyoruz. 2023’te Türkiye 100 yılı ahdi etrafında kenetlenerek ülkemizi hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız.” dedi.

Karaismailoğlu: Yol uzunluğumuzu, 28 bin 793 kilometreye çıkardık

Batman’da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuşmasında Ilısu Barajı’nın enerji ve sulamada büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, yeni Hasankeyf’e ulaşımı sağlayacak toplam 39 km. uzunluğundaki yol, köprü ve tünellerin aşama aşama tamamlandığını belirtti.

Karaismailoğlu, yolun 30 km’lik kısmının bittiğini, Hasankeyf 1 ve 2 köprülerinin ardından şimdi de Üçyol Boğazının geçişinin yapıldığı tünelin tamamlandığını vurguladı.

Karaismailoğlu, “6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğumuzu, 28 bin 793 kilometreye çıkardık. 3688 km bölünmüş yol inşaatımızda da yapım çalışmaları devam etmektedir. 50 kilometrelik tünel uzunluğunu, 13 kattan fazla artırarak, 663 kilometreye çıkardık şu anda 456 km tünel inşaatında da yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bakanlık olarak, Türkiye genelinde 5 bine yakın şantiyemiz, 700 bine yakın çalışma arkadaşımız çalışıyor” dedi.

Proje büyüklüğü 910 milyon lira yıllık tasarruf 71.2 milyon lira

Ilısu Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla, su altında kalan yolun alternatifi olarak planlanan 39.4 km yolun bir bileşeni olan Hasankeyf Tüneli, çift tüplü olarak 638 m. Uzunluğunda inşa edildi. 9,6 km’lik bölümünde çalışma devam ediyor. Projeyle zamana bağlı tasarruf 40,7, akaryakıttan 30,5 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 71,2 milyon TL tasarruf sağlanacağı hesaplandı. Projenin toplam bedeli 910 milyon TL olarak ihale edildi.