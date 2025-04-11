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Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü: İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi 3 milyar Euroya çıkabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi. İki ülkenin 1 milyar Euroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını ifade eden Erdoğan, hedefin 3 milyar Euroya yükseltilebileceğini kaydetti.

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Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü: İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi 3 milyar Euroya çıkabilir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Kosova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, iki ülkenin ticaret hacmi hedefinin 3 milyar Euroya yükseltilebileceğini ifade etti.

Ticaret hacmi hedefi 3 milyar Euroya yükseltilebilir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı. 

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunun altını çizdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, iki ülkenin 1 milyar Euroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar Euroya yükseltilebileceğini ifade ettiği de kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA