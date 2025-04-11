Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü: İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi 3 milyar Euroya çıkabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Kosova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, iki ülkenin ticaret hacmi hedefinin 3 milyar Euroya yükseltilebileceğini ifade etti.

Ticaret hacmi hedefi 3 milyar Euroya yükseltilebilir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunun altını çizdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, iki ülkenin 1 milyar Euroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar Euroya yükseltilebileceğini ifade ettiği de kaydedildi.