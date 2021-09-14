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Erdoğan: Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "İşçilerle Buluşma" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor." dedi.

Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Sembolü '2023 hedefleri' olan bu süreci devam ettirdiğimizde, evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

 

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