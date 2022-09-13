Erdoğan, sosyal konut projesini açıklıyor

Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal konut projesinin detayları açıklanıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bilindiği gibi 2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik iki sosyal konut projesi başlatmıştık.

Ülkemizin her yerinde, yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz.

Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz.

Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir.

Hedefimiz 81 il ve tüm ilçelerimizde 2023-28 arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Projemizin ve yapılacak konut/işyerlerinin ismini "İlk Evim, İlk İşyerim" olarak belirledik.

Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir.

Çarpan etkisiyle 2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak bir projeyi paylaşıyoruz.