Erdoğan: Suriyelileri katillerin kucağına atmayacağız

MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için, "Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız" dedi. Ekonomiye ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağı olmadığını belirterek, "Açgözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına vatandaşlarımızı kurban etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Şu anda 1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6'ya ulaştı. İstihdamda 30 milyonun üstüne çıktık. Başarı çıtasını sürekli yukarıya taşıyan iş dünyamızın yolu da bahtı da açıktır. 20 sene önce 365 günde ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye, bu rakamı 30 günde gerçekleştirebilir seviyede” değerlendirmesini yaptı.

Üretiminin Türkiye’de gerçekleştireceği 919 yüksek teknolojili ürün belirlediklerini kaydeden Erdoğan, “Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı haline getirmeyi adım adım gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız” diyen Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, 600-650 briket evin orada inşa edilmesi adımını attıklarını söyledi. Erdoğan, “Suriye'nin kuzeyinde hedef en az 100 bin briket ev inşa etmek” şeklinde konuştu. Suriye'den savaştan çıkıp Türkiye’ye sığınanlara sonuna kadar sahip çıkacaklarını dile getiren Erdoğan, “Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız. Kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Fiyat oyunlarına vatandaşlarımızı kurban etmeyeceğiz”

Vatandaşın ve işletmelerin kesintisiz enerjiye en uygun fiyatlarla erişimi için tüm imkanları seferber ettiklerini bildiren Erdoğan, “Fırsatçıların olduğunu görüyoruz. Vatandaşın belini büken fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağı olmadığını biliyoruz. Bugün kabine toplantımız var bu meseleleri tekrar konuşacağız. İlave önlemler varsa bunlarla ilgili adımlarımızı hayata geçireceğiz. Açgözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına vatandaşlarımızı kurban etmeyeceğiz” dedi.

“Geleceğe katkıda bulunan isimleri ödüllendiriyoruz”

MÜSİAD olarak 18 yıldır farklı kategorilerde düzenledikleri ödül törenlerini birleştirerek bu yıl, ‘Türkiye’nin Gücü Ödül Töreni’ adıyla, daha kapsamlı ve güçlü bir programa dönüştürdüklerini söyleyen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Ekonomik ve toplumsal açıdan, Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunan isimleri ödüllendirmek; iş dünyası, girişimci ekosistemi ve akademik camiada geleceğin başarılı projelerini teşvik etmek amacıyla, ‘Türkiye’nin Gücü Ödülleri‘ programını hayata geçiriyoruz” dedi. Türkiye’nin Gücü Ödülleri kapsamında, 9 farklı kategoride ödülün sahiplerini bulacağını söyleyen Asmalı, “Bugün bu 9 ödülün dışında, bir sefere mahsus özel bir ödül daha takdim edilecek: 'Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü'. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, 'Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü'nü bugün huzurlarınızda takdim edeceğiz” şeklinde konuştu.

2021 yılının son aylarında Türkiye ekonomisinin, döviz kurundaki yükselişin yol açtığı bir sarsıntıya maruz kaldığını ifade eden Asmalı, “20 Aralık’ta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘TL’yi Özendirme Paketi’nin ardından ise, üretici, sanayici ve girişimcilerimiz, 2022 yılına çok daha pozitif bir algıyla girdi. Alınan önlemlerle, piyasalarda yeniden istikrar sağlandı” şeklinde konuştu. MÜSİAD olarak, 2022 yılını, yatırım yılı ilan ettiklerini dile getiren Asmalı, “2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda üyelerimizle, ‘Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’ ile aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40’ın üzerinde noktada, yatırım seferberliği başlattık. Toplam yatırım bedeli, 25 milyar Türk lirası olan bu yatırımlar tamamlandığında, 25 bin insanımıza yeni istihdam alanları oluşacak. Bu yatırımlarla birlikte, 1 milyar dolar ihracatı aşan illerimizin sayısını ise 30’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

“Türkiye mazlumların sığınağı olmaya devam edecek”

Türkiye’nin daima mazlumların sığınağı olmaya devam edeceğini belirten Asmalı, “Daha önce dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken şimdi, tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi konumundayız. Kimse vatanını sebepsiz yere terk etmez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalan muhacir, mağdur ve mazlumlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak, insanlık borcumuzdur. Bu kapsamda biz de sosyal uyum projelerine ve insani diplomasi faaliyetlerine özellikle genç ve kadın iş insanlarımızın katkısıyla ağırlık vereceğiz. Böylelikle toplumsal barış ve güvenin tesisine katkıda bulunmuş olacağız. Bu kapsamda İdlib’de biriket evlerden oluşan 640 haneli kalıcı MÜSİAD Köyü projemize başladık ve hızla yapımına devam ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan'a "Türkiye’nin Gücü" Özel Ödülü

Tören kapsamında, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın açılış konuşmasının ardından Türkiye’nin Gücü Ödülleri’nin açıklanmasına geçildi. Törende, en önemli ve en özel ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı tarafından ilk ve tek sefere mahsus Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü” takdim edildi.

DÜNYA, 'Basının Gücü' ödülüne layık görüldü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) "Türkiye’nin Gücü Ödülleri", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla sahiplerini buldu. DÜNYA, 'Basının Gücü Ödülü'ne layık görülürken, ödülü Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ'a, Prof. Dr. Edibe Sözen ve Gökhan Yetkin takdim etti.

Törence; Turkovac’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli "Akademinin Gücü Ödülü", Altınay Robot Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay "Dönüşümün Gücü Ödülü", Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek "Girişimin Gücü Ödülü", Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Alper Önoğlu "İklimin Gücü Ödülü", Kale Grup Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay "Kadının Gücü Ödülü", LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük "Markanın Gücü Ödülü", Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Kurucusu Hatice Dilruba "Sosyal Sorumluluğun Gücü Ödülü" ve Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da "Üretimin Gücü Ödülü"ne layık görüldü.