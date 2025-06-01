Erdoğan talimat verdi: SGK'nın karşılamadığı, ithal akıllı ilaçlar Türkiye’de üretilecek!

Yurt dışından ithal edilen, kanser tedavisinde kullanılan ve son derece maliyetli olan akıllı ilaçlar için hükümet harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akıllı ilaçların Türkiye'de üretilmesi için ilgili bakanlara talimat verdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, SGK tarafından karşılanmadığı için kanser hastalarını, maddi manevi zor durumda bırakan akıllı ilaçlarla ilgili vatandaşlaruzun zamandır bir çözüm bekliyordu.

Fiyatları 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında

Kanser tedavisinde ve immünoterapide kullanılan akıllı ilaçlar 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişirken tedavi uzadıkça maliyette de artıyordu. Öte yandan SGK’nın da karşılamadığı akıllı ilaçların yüksek maliyeti için hastalar yargı yoluna giderken, mahkeme süreçlerinin ise en az 2 yıl sürdüğü öğrenildi.

Bakan Tunç ve Işıkhan'a talimat

Mağduriyetler artınca hükümet yerli üretim akıllı ilaçlar için harekete geçti. Erdoğan, mahkeme süreçleri ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verirken, süreçle ilgili diğer bakanların da harekete geçmelerini istedi.

'Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek çalışmaları başlatalım'

Erdoğan konuya ilişkin, “Kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım” dedi.