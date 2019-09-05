Erdoğan: TCMB yönetimi anlayışı ortaya koydu

05 Eylül 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek faize karşı olduğunu ve politika faizinin daha da düşeceğine inandığını, çünkü Merkez Bankası'nın yeni yönetiminin bu konuda anlayışını ortaya koyduğunu söyledi. Erdoğan Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda dün yaptığı konuşmada, önümüzdeki yıl için ise %5 büyümeye kilitleneceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan konuşmasına göre Erdoğan, "Benim faize alerjim var, yüksek faize karşıyım" dedi.

Şu anda faizde yeniden düşüş başladığını belirten Erdoğan, "Faizdeki düşüşle beraber enflasyonun düşüşü, biliyorsunuz son olarak %15.1'e kadar düştü. Şimdi politika faizi daha da düşecek. Buna inanıyorum. Çünkü yeni Merkez Bankası yönetimi bu konuda anlayışı ortaya koydu" diye konuştu. Temmuz ayı başında Erdoğan "gerekeni yapmayan" sözleriyle nitelendirdiği TCMB eski Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden almış yerine Haziran 2016'dan bu yana TCMB başkan yardımcısı olarak gören yapan Murat Uysal'ı atamıştı.

Uysal, göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 425 baz puan düşürerek %19.75'e çekti. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 12 Eylül'de gerçekleşecek. Henüz beklentiler tam olarak netleşmese de piyasa TCMB'den 200 baz puanın üzerinde bir indirim gelebileceğini öngörüyor.



2020 için yüzde 5 büyümeye kitleneceğiz

Erdoğan "Enflasyonda 10 puanlık düşüş olurken, faizde, ticari kredilerde 8 puan, konut kredilerinde 13 puan, ihtiyaç kredilerinde 10 puan gerileme yaşandı. Bu yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğine göre %1.2 oranında bir büyüme oranı yakaladık. Fakat 2020 ile ilgili ben bir büyüme oranı veriyorum. Ona kilitleneceğiz. O da büyüme oranını bir defa kesinlikle inşallah %5 olarak planlayacak ve bunun üzerinde oynayacağız" diye konuştu.

Hükümetin büyüme hedeflerini de içerecek Orta Vadeli Program'a ya da yeni adıyla Yeni Ekonomi Programı'na yönelik hazırlıkları sürüyor. YEP genel olarak Eylül veya Ekim aylarında açıklanıyor.

Bu yılın ikinci yarısında da "çok daha güçlü" büyüme beklendiğini belirten Erdoğan, "Ve bu 2020'nin alt yapısını oluşturacak. İhracattaki artış devam ederken, ithalattaki köpüğü azalttık. Ve 17 yıldır ilk defa cari fazla veren işlemler dengesine kavuştuk." şeklinde konuştu.



Kaynak: Reuters