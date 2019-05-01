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Erdoğan, TÜSİAD'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Erdoğan, TÜSİAD'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Dunya.com

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