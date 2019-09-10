Erdoğan: Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya destek vermeye hazırız

10 Eylül 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* Başkan Trump'la samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Bu diyaloğu Sayın Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum.

* 20 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi gerçek potansiyelinin çok altında. Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık.

*Bu konuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklardır. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya destek vermeye hazırız.

*17 yıl önce göreve geldiğimizde ihracatımızı 36 milyar dolardan aldık, şu an 170 milyar dolara ulaştı. Uluslararası yatırımcılar için Türkiye en önemli çekim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

"Suriyeli mültecilerin dönüşüne en büyük engel PKK ve YPG'dir"

*Türkiye bugün 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyor. Tüm Avrupa'nın güvenliğini biz temin ediyoruz. DEAŞ yenilgiye uğratılmıştır. Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir. Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan, Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır.

"50 bin TIR yardım gönderilmesi ciddi manada rahatsız ediyor"

*ABD ile Suriye'deki işbirliğimize büyük önem veriyoruz. Maalesef Sayın Obama döneminde güvenli bölge önerime yanıt alamadım. 50 bine varan TIR'la, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor. ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmaları.