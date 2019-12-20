Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi

20 Aralık 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Malezya ziyaretini takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, devam eden asgari ücret görüşmeleri ve görücüye çıkmaya hazırlanan otomobil başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Otomobiliyle ilgili ön gösterimi tarihi ile ilgili "27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz" cevabını verdi.

Bakan Varank, yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin görücüye çıkacağı tarihi açıkladığı dakikalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobillerin üzeri örtülü fotoğraflarını paylaştı.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



Enflasyonda tek hane, faizde de tek hane hedefi olarak mı devam ediyor?



Evet, faizde de enflasyonda da... Hani diyorum ya bunlar doğru orantılıdır. Faiz tek haneye geldiğinde enflasyonun da tek haneli olduğunu göreceğiz. Zaten enflasyon tek haneyi yakaladı ama şimdi biz yıl olarak da tek haneli olduğunu inşallah göreceğiz. Şu anda politika faizi olarak yüzde 12’yi gördük. Bu tabi çok ciddi manada Merkez Bankası’nın kararlılığını gösterdi ve bu kararlılıkla şu an itibarıyla çok ciddi oranlarda faizi düşürdüler. 2020’de de bunun aynı kararlılıkla devam ettiğini inşallah göreceğiz.

"Asgari ücrette jest yaparız"



İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız.

"Simit Sarayı konusu kapandı"

Simit Sarayı konusunda gelen tepki diye bir şey ben duymadım. Tam aksine böyle bir şeyin olduğunu bana arkadaşlarım iletince hemen Ziraat Bankası Genel Müdürü arkadaşımıza konuyu sordum. Onlar “Böyle bir durum söz konusu oldu ama bizim böyle bir kararımız yok” dedi ve bu konuda olumlu yaklaşmadığını da söyledi, iş kapandı.

ABD'nin yaptırım kararı



Bir gazetecinin, ABD'de senatonun iki kanadının da savunma bütçesini onayladığını belirterek, "Türkiye’yi ilgilendiren tarafları var. F35 programı ki Türkiye bu programın ortağı, F35 uçaklarının ABD tarafından satılmamasına yönelik. Keza Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılması önerisi var. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 'Gerekli tedbirleri alırız' ifadesini kullandı. Sizin yorumunuz ne olur?Tedbirler ne?" sorusuna Erdoğan, "Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklama bizim açıklamamızdır." karşılığını verdi.

S-400 ve F35'lerle ilgili adımların bitmiş işler olduğunu aktaran Erdoğan, "Biz bu işi bitirmişiz. Bunu kaç kere söyledik. Şimdi bir de utanmadan, sıkılmadan Türk Akım ile ilgili 'buna yaptırım uygularız' diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabii ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır. Yani biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz. Hep söylüyorum, 'biz kabile devleti değiliz.' Burası Türkiye… Tarihiyle, her şeyiyle bizim bir farklılığımız var. Dolayısıyla da bu konu ile ilgili biz de kendi yaptırımlarımızı kesinlikle uygulamaya sokarız." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın azil süreci

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci konusundaki durumun iki ülke ilişkilerine nasıl yansıyacağına ilişkin soruyu da Erdoğan, şöyle yanıtladı:

"Şu anda ABD Kongresi'nde azille ilgili konular olabilir. Bizim de kendimize has, iç siyasette, dış siyasette uğraştığımız birçok konularımız var. İşte Cenevre'den çıktık, 11,5 saat yolculukla Malezya'ya geldik. İşte durmuyoruz, biz de bir şeyler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu dörtlü zirveye gelen liderler, bunlarla ilgili konuları da konuştular. Çünkü hepsinin bu noktalarda belli bir derdi var. Bizim de derdimiz var ama inşallah buna karşın bizim de kendi alternatif uygulamaya koyabileceğimiz çözüm yollarımız var."