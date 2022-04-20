Erdoğan: YUVAM hesabıyla yüzde 4 getiri garantisi veriyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışında yaşayanların tasarruflarını Türkiye’de değerlendirmelerini sağlamak amacıyla uygulamaya başlanan 'YUVAM' hesabına ilişkin açıklamada bulundu.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Bugün yeni bir uygulamayı duyurmak istiyorum. YUVAM adını verdiğimiz tasarruf hesapları bir finansal araçtır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin ve banlalarımızda hesap açtırma şartlarına sahip yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabileceği bu hesap döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor" dedi.

Bayram ikramiyesinde son noktayı koydu

Grup toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, bayramda verilecek emekli ikramiyeleriyle ilgili olarak “Çalışma Bakanı’nın dediği gibi, emekliye bayram ikramiyesi 1100 lira olacak” dedi.

Sığınmacı açıklaması: Kendileri gönüllü olarak dönecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar 500 bin Suriyelinin gönüllü olarak döndüğünü hatırlatarak "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklaması hatırlatıldı. Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, ''Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket ev inşaatı bittikten sonra o bölgede huzurlu ve güvenli bir ortam sağlandıktan sonra sığınmacılar zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir" diye konuştu.

"Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. 2023'e kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız" derken, "Gelin saflarımızı sıklaştıralım, kavlimizi yenileyelim, ahdimizi tazeleyelim" çağrısında da bulundu.

Pençe Kilit operasyonunu değerlendiren Erdoğan, bir süre önce terörle mücadele konseptini ve milli güvenlik stratejisini değiştirdiklerini, yurt içinde askerle, istihbaratla, polisle, jandarmayla ve güvenlik korucularıyla yoğun bir mücadele başlattıklarını hatırlatarak, “Hamdolsun bu stratejinin etkisini de kısa sürede gördük. Terör örgütlerini artık ülkemiz içinde eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızın güvenliğini, terör örgütlerini bulundukları yerlere doğru genişleterek sızmaları ve kaçışları büyük ölçüde engelledik. Güney sınırlarımız boyunca doğuya doğru yürüttüğümüz harekatlar ve operasyonlar işte bu amaca matuftur” diye konuştu.

Yaptıkları operasyonlardan, terör örgütü ve yandaşları dışında rahatsız olan kimsenin olmadığını ifade eden Erdoğan, “Bu süreçte HDP, gerçek anlamda bir sivil siyasi parti olmadığını, terör örgütünün payandalığı dışında bir hükmi şahsiyeti bulunmadığını bir kez daha ispatlamıştır. 28 Şubat ittifakının gizli ortağının yularının Kandil'in elinde olduğunu gösteren bu tavrının takdirini milletimize bırakıyorum. İnşallah yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır. Ülkemizi, çözüm süreci gibi bir fırsatı dahi değerlendirmekten aciz bu yapının yükünden kurtarmak, 2023'ün en önemli kazanımlarından biri olacaktır” dedi.

“2023’ü bile göremeyecekler”

6’li muhalefet cephesini de eleştiren Erdoğan, 28 Şubat ittifakının, kendi menfaatlerinden ve hırslarından başka hiçbir gayelerinin olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Özellikle, milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunu, masada hangi kirli pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor. Daha en basit en temel meselelerde bile uzlaşamayan çeşitli grupların, ülkenin ve milletin hayrına hiçbir adım atamayacaklarını insanımız çok iyi görüyor. Vatandaşlarımız 6 masanın her gün bir yenisi patlayan skandallarını, bol entrikalı, bol aldatmacalı, bolca yalan, ihtiras ve ihanet dolu bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek kimi zaman da utanarak takip ediyor. Burada şu hakikati çok açık ve net ifade etmek istiyorum: Sürekli kavga eden, sürekli birbirlerine çelme takan, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, bırakın 2023 seçimlerini Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Siyaset mühendislikleriyle siyasetçilik oynayanlar, son 20 yıldır defalarca olduğu gibi yine başaramayacaklar yine eski hezimete uğrayacaklardır.

İsmail Ok, AK Parti’ye katıldı



17 Şubat 2020'de İYİ Parti’den istifa eden Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti’ye katıldı. Grup toplantısında Ok’un rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.