Erdoğan'dan ABD-Çin restleşmesine ilk yorum: Şiddetli bir kasırga geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve Çin ekseninde dönen ticaret savaşlarını şiddetli bir kasırgaya benzeten Erdoğan, Türkiye'nin bu süreci diğer ülkelere göre daha kolay atlatacağını söyledi. Büyük ekonomilerin yeni dönemde durgunluğa gireceğini iifade eden Cumhurbaşkanı, "Biz ekonomide çok güçlü bir ekip kurduk. Türkiye'yi şoklara karşı dirençli hale getirecek programımızı sürdürüyoruz. İş dünyası ve vatandaşlar gönüllerini ferah tutsun" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgemizde ve dünyada yaşananlar çok önemli bir değişimin eşiğinde hatta coğrafyamız itibarıyla merkezinde olduğumuzu gösteriyor. Neoliberal ekonomik ve siyasal düzenin yerine daha korumacı bir yapının yükselmekte olduğunu görüyoruz. Hemen her yerde devletler toplumu ve ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan politikalar üretiyor.

Şiddetli bir kasırga geliyor

Küresel sistem temelden çatırdıyor. Gümrük ve ticaret savaşlarının küresel bir etki uyandıracağını görüyoruz. Şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır. Bu süreci sahada ve masada en iyi yöneten ülkelerden biri Türkiye'dir.

Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline geldi. Sözünün ağırlığı olan, dikkatle takip edilen ülke olarak her platformda Türkiye ismi daha sık ifade ediliyor. Türkiyesiz denklemin yaşama şansının olmadığı kabulleniliyor.

Bu süreci daha kolay atlatacağız

Son 1 haftada uluslararası ticaret savaşları yeni bir boyuta evrildi. Büyük ekonomiler durgunluğa girecek. Biz ekonomide çok güçlü bir ekip kurduk. Türkiye'yi şoklara karşı dirençli hale getirecek programımızı sürdürüyoruz. Düşük tarife uygulanan ülkelerden biriyiz. İş dünyası ve vatandaşlar gönüllerini ferah tutsun.

Bu süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağımıza inanıyoruz. Dış finansman ihtiyacımız azalıyor. Ekonomideki dış kırılganlığını azalttık. Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasında disiplinli duruşumuzu muhafaza ediyoruz.

Boykot tepkisi

Milletimiz, milletine kast eden kifayetsiz muhterislerin boykot çağrılarına prim vermedi. Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Kendiniz yaptınız kendiniz buldunuz. Kendi içinizdeki meseleyi örtmek için de sokakları ateşe veren sizsiniz. Boykot çağrıları da ekonomiyi değil döndü CHP yönetimini vurdu.

Özgür Özel'in 'cunta' sözlerine cevap

Kalkıp bizi cuntacılıkla suçluyor. Türkiye'deki her darbenin her muhtıranın taşlarını döşediler arkasında durdular, darbecilerin sırtını sıvazladılar. CHP genel başkanına kendi tarihini iyi okumasını tavsiye ediyorum. Sayın Özel 1950'den bu yana sandıkta yoksunuz. Denklem basittir CHP demek cunta demektir, cunta demek CHP demektir.

Yarın DEM Parti heyetini kabul edeceğim

Yarın DEM Parti heyetini kabul edeceğim. Terörsüz Türkiye hedefi irademizi teyit edeceğiz."