Erdoğan'dan Dünya Borsalar Federasyonu'na mesaj: Kara para ve manipülasyona karşı uluslararası dayanışma çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64. Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı’na video mesaj gönderdi.

Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin finansal sistemdeki köklü deneyimini yalnızca kendi hedefleri için değil, küresel istikrarın güçlendirilmesi için de paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

“Türkiye, köklü tecrübesini kendi hedeflerinin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde finansal istikrarın temini için de paylaşmaya hazırdır. Sermaye piyasalarının yalnızca kâr odaklı değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkiyi gözeten bir anlayışla yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“Kara para ve manipülasyon küresel güveni zedeliyor”

Erdoğan, konuşmasında finansal sistemin şeffaflık ve güven temelinde yürütülmesinin önemine değindi.

Kara para aklama, yasa dışı fon transferleri ve manipülatif işlemlerin küresel piyasalara olan güveni zedelediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tehditlere karşı uluslararası dayanışmanın artırılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu tehditlere karşı uluslararası işbirliğimizi güçlendiriyor, şeffaflık, denetim ve bilgi paylaşımı mekanizmalarının geliştirilmesine önem veriyoruz.”

“Gelir adaleti bozuluyor, finans daha kapsayıcı olmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ölçekte artan ekonomik eşitsizliklerin finansal sistemin kapsayıcılığını zedelediğini vurguladı.

Zengin ve yoksul kesimler arasındaki uçurumun giderek derinleştiğini belirten Erdoğan, finans dünyasının sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi:

“Küresel ölçekte yaşanan ekonomik eşitsizlikler, finansal sistemin kapsayıcılığını artıracak çözümler geliştirmemizi zorunlu kılmaktadır. Dünyanın en zengin kesimi ile en yoksul kesimi arasındaki uçurum giderek derinleşmekte, gelir adaleti hiç olmadığı kadar bozulmaktadır. Dünya Borsalar Federasyonu çatısı altında yürütülecek müşterek çalışmaların bu uçurumun kapatılmasına katkı sağlayacağı inancındayım.”