Erdoğan'dan ekonomi mesajları

01 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin ardından yaptığı iki konuşmada da ekonomiye dair mesajlar verdi. Hem İstanbul hem de Ankara konuşmasında Erdoğan, gelecek 4,5 yıllık "seçimsiz" döneme dikkati çekerek yapısal reformlara odaklanacaklarını söyledi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkün'nde yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde 4,5 yıla yakın, kesintisiz bir icraat dönemi var. Artık sık sık seçimlerle iç içe olmayacağız. Şimdi hep önümüze bakacağız ve Türkiye'de ekonomisiyle siyasetiyle özellikle savunma sanayisiyle yatırımlarla üretimlerle nasıl meşgul olacağız, buna odaklanacağız ve adımlarımızı da buna göre atacağız. Bu seçimlerde seçilen belediye başkanlarımız şehirlerini 5 yıl idare edeceği gibi biz de görev süremiz boyunca ülkemizi yönetmeyi sürdüreceğiz. Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Türkiye olarak serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, kendi hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği, büyük ve güçlü Türkiye hedefine tavizsiz şekilde odaklanacağımız uzun bir dönem var."

Daha sonra İstanbul'dan Ankara'ya giden Erdoğan, gelenekselleşen "balkon konuşması"nda şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız? Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Önümüzdeki bu uzun dönemi en verimli şekilde değerlendirmeye gayret edeceğiz. Ülkemizin çözüm bekleyen tüm meselelerini, reformcu bir anlayışla hal yoluna koymanın mücadelesini vereceğiz. Ekonomide ülkemizi teslim alma amacı taşıyan saldırıların önünü önemli ölçüde kestik. Yapısal reformlarla bu tür saldırılara daha dayanıklı bir ekonomi inşa edeceğiz. Başlattığımız istihdam seferberliğini kararlılıkla sürdürerek insanlarımızın işine, aşına, ekmeğine göz koyanların oyunlarını bozacağız. 2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacaktır."